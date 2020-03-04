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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yunan güvenlik güçleri mültecilere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Yunan güvenlik güçleri mültecilere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

yaralıların taşınması

( EDİRNE ) - ‘Komşu’ mültecilere gerçek mermi ile saldırdı- Edirne Valiliği sınır bölgesindeki ölü ve yaralı sayısını açıkladı: “1 ölü, 5 ağır yaralı” EDİRNE

Güvenlik Güçleri Son Kullanma Tarihi Ağır Yaralı Tampon Bölge Plastik Mermi 


- Edirne Valiliği, Pazarkule-Kastanies tampon bölgesinde bekleyen mültecilere Yunanistan güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyet inceleme ziyareti gerçekleştirmek üzere bölgeye geldi. Program dahilinde saat 11.00’da Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında, Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır. Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" denildi.Açıklamada, yaşanan olaylara Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon üyelerinin de şahit olduğu kaydedilerek, "Yunanistan güvenlik kuvvetlerince son kullanma tarihi 1978 yılında bitmiş gaz bombaları ile plastik mermilerin kullanıldığı müdahaleler son olarak göçmenlerin yaşam hakkını hiçe sayar bir boyuta vararak gerçek mermilerle hedef gözetmeksizin ateş açma biçimini almıştır. Meydana gelen ölüm ve yaralanma vakaları ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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