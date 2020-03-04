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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi

Yunan askerinin vurduğu Suriyeli gencin cenazesi ülkesine gönderildi

Cenaze aracının gelmesi

Cenaze Nani Cenaze Aracı 

-Cenaze aracı
-Cenaze başında dua edenler
-Suriyeli gencin cenazesini taşıyan aracın Suriye’ye gidişi
-Öncüpınar cephe görüntüsü

( KİLİS ) KİLİS

- Yunan askerinin vurarak öldürdüğü Suriyeli Muhammed Aymed Arab'ın cenazesi, Kilis'ten Suriye'ye gönderildi.Yunanistan’a geçmek isterken Yunan askeri tarafından vurularak öldürülen Muhammed Aymed Arab'ın (22) cenazesi Edirne’den Kilis’e getirildi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı ile Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Muhammed Aymed Arab’ın cenazesi yakınları tarafından karşılandı. Suriyeli gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, Arab'ın cenazesi Kızılay yetkilileri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderildi. Cenazenin Suriye’nin Afrin ilçe merkezinde toprağa verileceği öğrenildi.
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