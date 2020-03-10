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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Tellerin nehre indirilmesi

Mülteci Güvenlik Güçleri Nani Askeri Araç 

-Yunan askerinin telleri çekmesi
-Yunan askeri araçlarından detaylar
-Detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Mültecilerin Avrupa’ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan mülteci göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise, mültecilerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki mültecilerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü.

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