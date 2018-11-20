Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yunan askeri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor

Yunan askeri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor

kardak kayalıklarından detaylar

Kayalı Uttu Sahil Güvenlik Kardak Kardak Kayalıkları 

-askeri üstten detay
-sahil güvenlik botu

( MUĞLA ) - Türk askeri, Yunan askerlerine geçit vermiyor MUĞLA

- Türk Deniz Kuvvetlerinin Çavuş Adası'na yaptırdığı askeri üs sayesinde, Yunan askerleri Kardak kayalıklarına yaklaşamıyor. Bölgede kuş uçurtmayan sahil güvenlik ekipleri ise, devriye görevine 24 saat aralıksız devam ediyor. 25 yıldır iki ülke arasında gerginliğe neden olan Kardak kayalıklarına son noktayı Türkiye koydu. Yıllardır Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerleri aylardır Kardak kayalıklarına uğramıyor. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3 mil uzaklıkta olan Kardak kayalıklarında sessizlik devam ediyor. Kardak kayalıklarına 1 buçuk mil mesafede bulunan Çavuş Adası'na yapılan askeri üs sayesinde Yunan askerleri Türk karasularını ihlal edemiyor. 25 yıldır neredeyse her gün Türk kara sularını ihlal eden Yunan askerlerinin, Çavuş Adası'na yapılan askeri üssün ardından bölgeye uğramadığı görülüyor. Yaklaşık 3 aydır bölgeye gelmeyen Yunan askerleri Kaliminnos Adası yakınlarından Kardak kayalıklarını gözetliyor. Kardak kayalıkları yakınlarında 1 sahil güvenlik ekibinin 24 saat nöbet tuttuğu ve yasa dışı göçmen geçişlerini de önlediği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar, Egede Gemileri DenetlediOrgeneral Akar, Egede Gemileri Denetledi
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı