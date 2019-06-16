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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

- Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

sahil güvenlik ekibinin kurtarma anları

( MUĞLA ) Yunan adalarına sürüklenen Türk teknesini Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı MUĞLA

İstanköy Gezin Nani Adala Sahil Güvenlik 


- Bodrum açıklarında arıza yaparak, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası’na doğru sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bugün öğleden sonra yaşanan olayda, gezinti amaçlı denize açılan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu “Giray-2” isimli teknede makine arızası meydana geldi. Arızanın ardından tekne Yunanistan’ın İstanköy Adası’na doğru sürüklenmeye başladı.
Bunun üzerine teknedekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarı alan bölgede görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bot, bölgeye ulaştı. Teknede bulunan 4 kişinin emniyetinin sağlanmasının ardından tekne çekilerek Akyarlar sahiline getirildi.

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