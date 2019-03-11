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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yunan adalarına kaçmak isteyen 20 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı İzle

Yunan adalarına kaçmak isteyen 20 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı İzle

sahil güvenlik ekiplerinin çekimi

( MUĞLA ) MUĞLA

Kaçak Göçmen Mülteci Akalan Çekim Sahil Güvenlik 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 20 mülteci Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Bodrum’dan lastik bot ile denize açılan 10 mülteci Görece adası yakınlarından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 9 Filistin ve 1 Yemen uyruklu toplam 10 kaçak göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isterken yakalandı. Sahil güvenlik komutanlığına getirilen 10 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Yabancılar şubeye teslim edileceği öğrenildi. (EA-MB-Y)
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