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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın hayatını kaybetti Haberi

Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın hayatını kaybetti Haberi

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-Ölen kadın ve eşinden detaylar
-hastane detay
-Ameliyatı yaptığı iddia edilen doktorun fotoğrafı

( İSTANBUL ) Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın hayatını kaybetti İSTANBUL

- Yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının delindiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti. Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt’ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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