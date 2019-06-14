Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı İzle

Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı İzle

Bahçede gezinen tavuklar

Yumurta Gizli Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Av Köpeği 

-Tavukların sahibi onlarla oynarken
-Kümesin önüne bağlanan köpek
-Tavukların sahibi Veysi Gelen Röportaj
-Bahçedeki tavuklar
-Kümesteki yumurtalar
-Saksağan yumurtaları çalarken detay

( MARDİN -ÖZEL) - Midyat’ta bir çiftçi, yumurtalarının eksilmesi nedeni ile kümese güvenlik kamerası yerleştirdi - Bir süre sonra kayıtları inceleyen çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı MARDİN

– Mardin’in Midyat ilçesinde tavuk besleyen bir çiftçi, yumurtalarının eksildiğini fark etti. Hırsızı tespit etmek için kümesine güvenlik kamerası yerleştiren çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Midyat’a bağlı Bağlar Mahallesi’nde yaşayan ve tavuk yetiştiren Veysi Gelen’in kümesinde 10 günde 2 koli yumurta kayboldu. Kümese hırsızların dadandığını düşünen Gelen, bu nedenle güvenlik kamerası taktırdı. Bir süre sonra güvenlik kameralarını izleyen Gelen, yumurtaların saksağan tarafından götürüldüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Saksağanlar tarafından yumurtaların götürülmesini engellemek isteyen Gelen, çareyi kümesin önüne av köpeği yerleştirmekte buldu. Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan Gelen, son 10 günde kümesinden iki koliye yakın yumurtanın eksildiğini söyledi.

Gelen, “Bunun üzerine tavuk kümesinde çalanı veya kaybolan yumurtaların akıbetini öğrenmek için kümese gizli kamera koymayı uygun gördüm. Kamerayı kümese bıraktıktan bir süre sonra kamerayı incelediğimde siyah-beyaz saksağan olduğunu tespit ettim. Yumurtalarımın çalınmasını engellemek için av köpeğimi kümesin önüne bağladım” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı