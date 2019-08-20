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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yumurta yüklü tır devrildi: 1 yaralı - SİVAS

Yumurta yüklü tır devrildi: 1 yaralı - SİVAS

- Sivas 'ta yumurta yüklü tır devrildi - 1 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan tırın detay görüntüsü Sivas 'ta trafik kazaları: 5 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.Mehmet Yıldırım (60) yönetimindeki 19 BS 189 plakalı yumurta yüklü tır, İmranlı'nın Piredede köyü mevkisinde devrildi.Kazada yaralanan sürücü İmranlı, kaldırıldığı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas 'a sevk edildi.Öte yandan, Asim Yalçın idaresindeki 16 LB 618 plakalı hafif ticari araç, İncesu mevkinde devrildi.Kazada yaralanan sürücü Yalçın ile araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Yumurta Ticari Araç 

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