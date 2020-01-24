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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yumurta hırsızları kamerada İzle

Yumurta hırsızları kamerada İzle

-güvenlik kamerası-

Yumurta Kuruyemiş Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

-hırsızlık anları

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent’te bir kuruyemiş dükkanının önündeki bir koli yumurtayı çalan 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.Olay, Sincan ilçesi Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kuruyemişçi dükkanının önüne gelen 3 kadın, müşteri gibi davranıp etrafı gözetleyerek uygun anı bekledi. Birkaç defa yumurtaları çalmayı deneyen hırsızlar, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanıp bir koli yumurtanın üstünü örterek alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, 3 kadının soğukkanlı şekilde çaldıkları yumurtaları sayması dikkat çekti.
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