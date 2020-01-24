Yumurta hırsızları kamerada İzle

-hırsızlık anları



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te bir kuruyemiş dükkanının önündeki bir koli yumurtayı çalan 3 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.Olay, Sincan ilçesi Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kuruyemişçi dükkanının önüne gelen 3 kadın, müşteri gibi davranıp etrafı gözetleyerek uygun anı bekledi. Birkaç defa yumurtaları çalmayı deneyen hırsızlar, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanıp bir koli yumurtanın üstünü örterek alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, 3 kadının soğukkanlı şekilde çaldıkları yumurtaları sayması dikkat çekti.



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