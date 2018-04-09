Yumrukların konuştuğu ihale sakin başladı Haberi

-Zabıta ekiplerinin vatandaşları ihaleye çağırması

-İhaleden detaylar

-İhalede açık arttırma

-Bazı vatandaşlardan tepkiler

-Muhtar röp.

-Detaylar



( ANTALYA )- Antalya’da mülkiyet sorununu gidermek için başlatılan Ermenek İhalesi’nin 8. turu sakin başladı ANTALYA



- Antalya'da mülkiyet sorununu gidermek için daha önce 7 kez düzenlenen, her seferinde de arbede ve kavgaların yaşandığı arazi ihalesi, bu kez sakin gerçekleşti. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ihalede vatandaşların arazilerini geri alabilmek için neredeyse arazi tutarının 2 katı ücret ödemesi gerektiğini belirten Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, “135 bin den başlıyor, 260 bine çıkıyorlar. Bu insanlar yerlerini nasıl alacaklar” diyerek tepki gösterdi. Antalya'da Ermenek Mahallesi'ndeki mülkiyet kargaşasını gidermek için Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan ihalenin 8. turu bugün Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 139 taşınmazın açık teklif usulüyle gerçekleşen ihale için vatandaşlar sabah erken saatlerde ihalenin yapıldığı kültür merkezi önüne geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ihalede, üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve az sayıda ticari alanların ihalesi saat 09.30 sıralarında gerçekleşmeye başladı.

İhaleye daha önce hak sahibi olan vatandaşların dışında birçok kişini de girildiği gözlenirken, fiyatların ihale başlangıç tutarından 2 katına kadar çıktığı öğrenildi. Neredeyse her ihalede kavga yaşanıyordu Daha önce yapılan turların neredeyse hepsinde arbede ve kavgaların yaşandığı hatta iptale kadar giden ihalenin bugünkü turlarında ise sakinlik hakimdi. İhaleye girecek olan vatandaşlar Muratpaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından ihalelere davet edildi. İhalelerden çıkan vatandaşların arazilerinin alamamasına karşın ise herhangi bir taşkınlık çıkarmadığı gözlendi. İhaleye babasının yerini almak için giren Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ında yer aldığı görüldü.

Bahar, 150 binden açılan arsanın ihalesini 330 bin liraya alabildi. Muhtar: “135 binden başlıyorlar 260 bine çıkıyorlar” Ermenek Mahallesi’nin 40 yılı aşkın tapu sorununu olduğuna dikkat çeken Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, 139 ihaleye katılan daha önceki hak sahiplerinin ihalede çıkılan rakamları alacak güçte olamadığını ve bu yüzden mağdur olduğunu söyledi.



Bölgedeki kamu alanında yerleri olan 263 kişinin de mağduriyet yaşadığını ileri süren Elmalı, “Bu vatandaşlar mağdur durumda. Parası olan vatandaş yerini alıp da mağdur vatandaşların mağduriyetini nasıl gidereceğiz. 263 kişiyi ben sokağa mı atacağım. Vatandaş diken üstünde. Bu mağduriyetin giderilmesi için Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, CHP Genel Başkanımız Kılıçtaroğlu’ndan en kısa sürede destek bekliyorum. Ben mağdur oluyorum, mahallem de mağdur oluyor. Bu vatandaşlar 30-4o yıl önce bileziğini satıp, arabasını, memleketinden evini satıp bu yerleri aldı. İhale giriyorlar alamıyorlar. 135 bin den başlıyor, 260 bine çıkıyorlar, nasıl alacak bu adam yeri?” dedi.

Öğlen saatlerinde ara verilen ihale aksam saat 17.00’a kadar süreceği öğrenilirken, toplam 139 taşınmazın ihalesinin 3 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

