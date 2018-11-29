-YUM-BİR Genel Sekreterinin sunumu

-Salondan detaylar

-YUM-BİR Genel Başkanı İbrahim Afyon'un yumurta ile ilgili açıklamaları



( BALIKESİR ) - YUM-BİR Genel Başkanı İbrahim Afyon:- “Faiz girdabına girmiş üreticinin kâr etmesi zor” BALIKESİR



- Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) yönetimi Balıkesir’de buluştu. Türkiye genelindeki 11 Yumurta Üreticileri Birliği başkan ve temsilcileri Balıkesir Yumurtacılar Birliği’nin konuğu oldu. Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula’nın ev sahipliğinde bir araya gelen üreticiler sektörün meselelerini tartıştı. Toplantıda YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala ile Genel Sekreter Hüseyin Sungur birliğin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. YUM-BİR Genel Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatları ve üretimi konusunda İHA’ya açıklamalarda bulundu. Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula ise yaptığı açıklamada, “YUM-BİR’in toplantıları değişik vilayetlerde olması hasebiyle bu defa Balıkesir’de tüm başkanlarla beraber yapacağız. Ben toplantının bütün üreticilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Faruk Kula’nın açılış konuşmasının ardından YUM-BİR Genel Başkanı İbrahim Afyon kısa bir değerlendirmede bulundu. Daha sonra Birliğin Genel Sekreteri Hüseyin Sungur birlik çalışmalarının yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala da yumurtanın tüketiminin atması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak sektördeki sorunların tartışılmasıyla sona erdi. YUM-BİR Genel Başkanı Afyon: “Yılda 22 milyar yumurta üretiliyor” YUM-BİR Genel Başkanı İbrahim Afyon yumurta üretimi, tüketimi ve fiyatları konusunda İHA’ya yaptığı açıklamada, “Yumurta üreticilerimizle sorunlarımızın tespiti konusunda bölgesel gezi düzenledik. Bölgesel gezilerimizde amacımız; bilinçli tüketici nasıl olmalı, bilinçli üretici nasıl üretmeli gibi konuları kendi arkadaşlarımızla derleyip; tarladan sofraya en sağlıklı üretimi nasıl sağladığımızı anlatmak, üreticilerimizle istişare etmektir. Yılda 22 milyar adet yumurta üreten büyük bir sektörüz. Bizim birliğimize kayıtlı 400 üretici 11 bölgede üretim yapmaktayız. 11 bölge başkanıyla da merkez birliğini oluşturmaktayız. Biz 5300 Sayılı Birlikler Yasasına tabi üretim yapmaktayız. Bazı sorunlarımızı devlet kademelerinde çözme adına, üreticilerin sorunlarını giderme adına ne yapabiliriz bununla alakalı istişare yapıyoruz. Yumurta sağlığımız için, beslenmemiz için en temel gıda kaynaklarımızdan birisidir. Yumurtayı halkımıza sevdirmek adına, sektörümüzü dinç, diri tutmak adına bazı görevlerimiz var ve bunun için Balıkesir’deyiz” diye konuştu.

"Üreticinin işi zor" YUM-BİR Genel Başkanı yumurta fiyatları ile ilgili olarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yumurtanın fiyatı gerçekten geçmişten beri en çok tepki çeken veya hem üretici hem de tüketici tarafından tepkiye neden olmuş bir konudur. Şimdi yumurtanın fiyatına pahalı demek için biraz geniş düşünmek gerekir. En kolay ulaşılabilir, en ucuz protein kaynağı dediğimiz yumurtayı bir sofraya getirmek için bunun maliyetini de gözardı etmemek gerekir. Bize göre üretimi meşakkatli ve maliyeti yüksek olan yumurta fiyatının halkımız tarafından tepki çekmesinin başlıca sebebi şudur: Geçen senelerde gerçekten zararına ürünümüzü vermek zorunda kaldık. Fiyatın en düşük olduğu ve en çok zarar ettiğimiz dönemdeki fiyata yüzde 100 zam geldi diye basına yansıması halkımız tarafından üreticiler yüzde 100 kazanıyor gibi bir algı oluştu ki bu tamamen haksız bir tepkidir. Yüzde 50 zarar ettiğimiz bir ürüne yüzde 100 zam geldi demek, maliyeti daha yeni çıktı, üreticimiz daha kazanmadı demek. Evet, şu anda maliyetini anca kurtaran bir ürün sofralarımıza gelirken ki ederini iyi düşünmemiz gerekiyor. Bir malın ve emeğin değerinden ziyade ederine dikkat etmek lazımdı. Protein karşılaştırması yaptığımız zaman, karşılığı en ucuz olan ürün, en besleyici ürün, en kolay ulaşılabilen ürün yumurtadır. Yumurtanın ederi pahalı değildir. Üreticimizin şu anda zarar ettiğini söylemek doğru olmaz, kâr ettiğini de söylemek doğru olmaz. Geçmişte edilen zararların bertarafı için bugünkü şartlarda faiz girdabına girmiş üreticimizin kâr etmesi zordur. Bugünkü ekonomik durumda sorunlarımız var. Bazı sorunları aşmamız gerekir ki üreticimiz gerçek kâra ulaşsın.”

