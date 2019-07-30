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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yükümlüler Van Gölü sahilini temizledi

Yükümlüler Van Gölü sahilini temizledi

drone görüntüsü

Çevre Temizliği Farkındalık Şili Rtürk Irak 

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( VAN -ÖZEL) VAN

- Van’ın Tuşba Belediyesi ile Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Çevremizi temiz tutalım’ projesi kapsamında yükümlüler Van Gölü sahilini temizledi. Tuşba Belediyesi ile Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, temiz bir çevre için bir araya geldi. ‘Çevremizi temiz tutalım’ projesi kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek mavi bayraklı plajına sahip Van Gölü sahilindeki Ayanıs Halk Plajı, 40 yükümlünün katılımı ile temizlendi. Ayanıs Halk Plajı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, bir hafta önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüklerini ifade ederek, görüşmenin ardından böyle bir etkinliğe karar verdiklerini söyledi.

Amaçlarının Van Gölü sahilini çöplerden arındırmak olduğunu vurgulayan Yertürk, “Bugün 60 kişilik bir ekiple Ayanıs sahilinden Mollakasım’a kadar yaklaşık 15 kilometrelik bir alanı temizleyeceğiz. Evsel atık olan her şeyi alıp araçlarımıza yükleyeceğiz ve çöp depolama merkezine götüreceğiz” dedi.
Van Gölü’nün kirletilmemesi noktasında vatandaşlara uyarılarda da bulunan Yertürk, “Özellikle cumartesi ve pazar günleri sahillere akın eden vatandaşlar, çöplerini yerde bırakıp gidiyorlar. Sahilleri kirletiyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Belediye olarak her tarafa çöp bidonları bırakmışız. Vatandaşlarımızın çöplerini poşetleyerek çöp bidonlarına bırakması bizleri mutlu edecektir. Ben bu konuda tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyor, bu etkinliğimize verdiği desteklerden dolayı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Van Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Erkan Yıldırım ise mevsim itibari ile Van ve çevresinin yoğun talep gösterdiği Ayanıs Halk Plajı'nda vatandaşların aileleriyle birlikte temiz ve hijyenik koşullarda Van Gölü’nden faydalanmalarını sağlamak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini vurgulayarak, “Van Gölümüzü temiz tutmak kapsamında bir farkındalık oluşturmak, aynı zamanda yükümlülerimizin de çevre temizliği duyarlılığını arttırmak için buraya geldik. Bugün bu etkinliğimiz burada sınırlı kalmayacak ve başka sahillerimizin temizlenmesiyle devam edecektir. Ben bu anlamda bizlere destek sağlayan Tuşba Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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