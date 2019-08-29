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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yükümlüler çöp topladı Haberi

Yükümlüler çöp topladı Haberi

HÜKÜMLÜLERİN ÇÖP TOPLAMASI

Çevre Temizliği Piknik Alanları 

-C. BAŞSAVCISININ HÜKÜMLÜLERLE SOHBETİ
-C. BAŞSAVCISI RÖPORTAJI

( GİRESUN )- Giresun Belediyesi ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde Giresun Kalesi’nde çöp toplama çalışması yapıldı GİRESUN

- Giresun Belediyesi ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü işbirliğinde Giresun Kalesi’nde çöp toplama çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen anlamlı çalışmaya Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal yükümlüler ve belediye çalışanları katıldı.
Giresun’un en önemli turizm mekanlarından olan ve aynı zamanda 1. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Giresun Kalesi’nde yapılan aktivite hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, çevre temizliği konusunda önemli olan unsurun aslında çevreyi kirletmemek olduğunu söyledi.

Başsavcı Alan, “Adalet Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında 81 ilimizde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlülerimizle birlikte şehirlerimizde parklar, bahçeler ya da piknik alanlarında temizleme faaliyeti yapacaklar. Bu proje kapsamında hem yükümlülerimizin bu yükümlülüğünü yerine getirmiş oluyoruz, hem bu arkadaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmiş oluyoruz hem de çevre konusunda genel bilinç oluşturmak istiyoruz. Burada da Giresun’un en önemli turizm mekanlarından biri olan Giresun Kalesi’nde Şehitlik anıtından başlayarak 40 bin metrekarelik alanı yükümlülüğü bulunan arkadaşlarımız temizleyecekler” ifadelerini kullandı.
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