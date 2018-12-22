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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yükselince doları bahane ettiler, düşünce 'Dolardan bize ne?' dediler

Yükselince doları bahane ettiler, düşünce 'Dolardan bize ne?' dediler

fırından görüntü

Fabrika İhlas Muhabir Dolar Fırıncılar 

-Undan hamur yapılması
-Hamurun fırına atılması
-Kızaran ekmekler
-Çelik’in konuşması
-Un torbalarından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) Yükselince doları bahane ettiler, düşünce "Dolardan bize ne?" dediler DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da fırıncılar, doların 7,20 seviyelerine çıkmasını bahane ederek un fiyatlarına zam yapan üreticilerin doların düşmesine rağmen yaptıkları zamları geri çekmemesine tepki gösterdi. Geçtiğimiz yaz aylarında, doların 4 liradan 7,20 liraya çıkmasını bahane eden bazı fırsatçılar ürünlere fahiş fiyatta zam yapmış, zam nedeni ile vatandaşlar mağdur duruma düşmüştü. Doların artışını bahane ederek zam uygulanan ürünlerden biri de vatandaşların en temel ihtiyacı olan un ürünleriydi. 50 kilogramlık torbası 70 liradan bir anda 110 liraya fırlamasını doların yükselmesine bağlayan üreticiler, son dönemlerde dolar fiyatlarının 5,15 seviyelerine düşmesine rağmen yaptıkları zamları geri almadı. Diyarbakır’daki fırıncılar da üreticilerin doları bahane ederek yaptıkları zamları, doların düşmesine rağmen geri çekmemesine tepki gösterdi. “Un fabrikalarının halkı düşünmesi lazım” Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulunan fırın işletmecisi Metin Çelik, doların yükseldiği dönemlerde un fiyatlarının da durmadan yükseldiğine dikkat çekti. Doların düşmesi üzerine un üreticileri ile görüştüklerini ve kendilerinin dolarla alakalı olmadığını belirttiklerini kaydeden Çelik, “Un fiyatları 70 lirayken 110 liraya kadar çıktı. Muhakkak ki bu işe bir el atılması lazım. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Dolar yükseldi, buğdayı dolar üzerinden dışarıdan alıyoruz diyorlar, üreticiler köylüden dolarla mı alıyorlar? Türkiye’de yaşıyoruz, Türk milleti olarak dolar mı kullanıyoruz, lira kullanıyoruz. Bu duruma itiraz ettiğimizde dolar bazında çalışmadıklarını söylüyorlar. Burada ikiyüzlülük oluyor. Tüm un fabrikalarına sesleniyorum, halkı düşünmeleri lazım. Bizim halkımız ekmeği ekmek ile yiyen insanlar. Bir torba una bu kadar zam gelmesi vicdana sığar mı, yetkililerin bu konuya bir el atmaları lazım” dedi.

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