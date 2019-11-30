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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yükselen silah seslerinin ardından boş arazide cesedi bulundu İzle

Yükselen silah seslerinin ardından boş arazide cesedi bulundu İzle

-Olay yerinden

Adli Tıp Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri Cinayet 

--Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL)- Yenimahalle'de boş arazide vurulmuş bir kişi bulundu ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde silah sesleri duyulan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Olay, gece yarısı sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yakacık semtine bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi 3610. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide 3 el silah sesi duyuldu. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, 55 yaşındaki İzzet Kaplan’ı boş arazide kanlar içerisinde yatarken buldu. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil kaçtı İzzet Kaplan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken cinayet şüphelisi için yakalama çalışması başlatıldı. Kaplan’ı öldürerek kaçan katil zanlısının kimliği henüz tespit edilemedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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