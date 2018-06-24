Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti - İZMİR Video
- Olay yerinden görüntü - Ekiplerin çalışmasından görüntüİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, çevre yolunda yürüyen Gürsel Topal (32), Seyhan Mahallesi 206/5 Sokak yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.Ağır yaralı Topal'ı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen Topal'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.