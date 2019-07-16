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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Yüksekovalı öğretmen, çocuklar için duvarları renklendiriyor Haberi

Yüksekovalı öğretmen, çocuklar için duvarları renklendiriyor Haberi

Hastane duvarında görüntü

Hastane Resim Sanatı Çizgi Film Öğretmen Şili 

-Öğretmenin konuşması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Ümit Bartın, çocuklara sanatı sevdirmek için duvarlara çizgi film kahramanlarının resimlerini çiziyor. İlçenin tek hastanesi olan Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde ‘Çocukların Mutluluğu’ adı altında duvarlara çizgi film kahramanlarının resimlerini çizen Ümit Bartın, çocuklar için resim çizdiğini kaydetti.
Bartın, “Şu an Yüksekova Devlet Hastanesindeyim. Çocuk servisinin duvarlarına çocukların eğlenebilecekleri çizgi kahramanlarını çizmek de benim için büyük bir sevinç. Bu duvarlara renk katıp, onların kalplerine neşeyle dokunabilmeyi arzuluyorum. Resim sanatı, özellikle çocukların beyninde geçenleri ve birçok konuda ihtiyaçlarını söyleyebilmeleri için dışa yansıyan bir araç. Aynı zamanda resim sanatı, onların ruh hallerini anlamamız için mükemmel bir belge niteliği taşıyor. Bilmeliyiz ki, her çocuğun kendi içinde yaşadığı, yeşerttiği bir sanat dalı filizlenmesi var. Yaşadığı aile ortamı ve çevre koşulları, çocukların yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyar. Sevgi ve merhametle yaklaşıp resim ve diğer sanat dallarını kullanarak kişilik gelişimlerine özenle katkı sağlayabiliriz. Çocukların gülmelerine yardımcı olalım. Çocukların eğlenmelerine yardımcı olalım ve onların mutlu olmalarını sağlayalım” dedi.
(MT-MSA-Y)
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