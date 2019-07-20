Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı...Enes Donat sayısalda 500, Sedat Bartın ise eşit ağırlık alanında 447 puanla il birincisi oldu Haberi

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( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Enes Donat (21) ve Sedat Bartın (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) en yüksek puanları alarak il birincisi oldular. İlçede yaşayan Enes Donat, sayısal alanında 500.646 puanla Türkiye sıralamasında 6 bin 791’inci, Sedat Bartın ise eşit ağırlıkçı alanında 447,080 puanla Türkiye’de 3 bin 783’üncü olurken, alanlarında ise Hakkari il birinciliği elde ettiler. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Enes Donat, “Puanım 500 ve 6 bine girdim. Azimle çalışmak başarıyı getirdi. Hiç pes etmedim. Düzenli olarak devam ettim. Gelecek öğrencilere de tavsiyem şu, basitten zor konulara doğru çalışmalarını istiyorum. Bu başarıyı getiren zaten arkamızda duran öğretmenlerimizdir. Hedefim tıptı, öyle de oldu. İnşallah istediğim yerde hedefime ulaşırım” dedi.

Sedat Bartın ise, sınavda Türkiye sıralamasında 3 bin 700’e girdiğini belirterek, “447 puan aldım. Bu sıralama bana Hakkari il birinciliğini getirdi. Gerek ailem, gerek kurum, gerek ben bu başarıya çok sevindik. Bu sıralamayı yakalamamda en büyük etken; bireysel başarı, çevrenin inanması ve kurumun inanması. Büyük bir azimle, disiplinle, programlı bir şekilde çalışarak bu sıralamaya girdiğimi düşünüyorum. Benden sonra gelen öğrencilere tavsiyem; programlı, disiplinli ve azimli çalışsınlar. Hedefim hukuktu, bundan sonrada yoluma devam etmek istiyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin başarısında katkısı bulunan Özdil Özel Yüksekova Bilim Özel Öğretim Kursu Müdürü Fikret Yaşar ise, 2018-2019 eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını hatırlatarak, “Bugün verdiğimiz hizmetin meyvesini almış bulunmaktayız. Özellikle il birincilerinin bizden çıkması, bizi epey mutlu etti. Hizmet olarak hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Eğitime yatırım yapmak gerekiyor. Eğitimde başarılı olabilmek için, kalitesini artırmak gerekiyor. Yüksekova’da kıt imkânlara rağmen bu kursu oluşturmayı başardık. Bizim tek amacımız, gerçekten kendi insanımıza, çocuklarımıza faydalı olmak ve bir yerlere taşımaktır. Şimdi sonuçlardan belli oluyor ki başarmışız. Bu yetmez, biz daha iyisini başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



