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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı

Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı

Karayolundaki araçlar

Mahsur Kaldı Kar Yağışı 

-detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda seyreden yaklaşık 30 araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgede kar yağışı ise aralıksız devam ediyor.
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