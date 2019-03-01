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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova'lı vatandaşların su çilesi

Yüksekova'lı vatandaşların su çilesi

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Su Sıkıntısı Su Kesintisi 

-röportaj

( HAKKARİ )-Suları akmayınca başka mahallelere giderek evlerine su götürüyorlar-Yüksekova'da Su Çilesi HAKKARİ

- Hakkari Yüksekova İlçede elektrik düzensizliğinden kaynaklanarak, 2 gündür (Keson) 4 Kuyusuna bağlı 16 nolu sondaj bozulunca , ilçenin bazı mahalleleri susuz kaldı. Susuz kalan Vatandaşlar mecbur kalınca başka mahallere giderek soğuk havalara rağmen bidonlarına su doldurarak evlerine götürüyorlar. Kışla mahallesinde oturan Fikret Orhan suları akmadığı için, ilçenin sanayi mahallesin'de bulunan halka açık olan yol üzerindeki musluktan bidonlarını doldurarak, götürüyor evine. Suları akmayan Fikret Orhan Vatandaş ise; Bir iki haftadır bizim hallede su akmıyor.baya bir su sıkıntısı çekiyoruz. Hergün buraya gelip bidonlara su duldurup götürüyoruz mecburuz başka caresi yok. Havada soğuk, donuyoruz çoluk çocukla gelip burada su götürüyoruz. Bir günlük depoluyoruz bitiriyoruz tekrar diğer gün gelip alıyoruz.Dedi Diğer tarafta ise, Belediye tarafından açıklanan bilgiye göre su kesintisinin yaşanacağı mahalleler: Eski Kışla Mahallesi, Yeni Mahallenin bir kısmı, Dibecik, Yazılı, Dilekli kampları ve Vezirli Köyü olacağını duyurmuştu.
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