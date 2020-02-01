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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele

Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele

Genel görüntü

Karla Mücadele Uttu Yağan 

-Havalimanında görüntü
-Pisten görüntü
-Temizlemeden Görüntü
-Yoğun tipiden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında karla mücadele ekipleri yoğun kar ve tipiye rağmen yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti, karla mücadele ekiplerince temizlenip, acil inişlerin de göz önünde bulundurarak hazır tutuluyor. İki gündür yoğun bir şekilde yağan kar ve ardında başlayan tipiye rağmen, havalimanında karla mücadele personelleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleri yardımıyla 24 saat aralıksız gece gündüz demede biriken karları temizliyor. Yetkililer, çalışmalarla ilgili bölgede devam eden yoğun kar nedeniyle karla mücadele personellerin dün geceden beri 5 kar küreme, 3 rotatif kar atma, 2 greyderle aralıksız karla mücadele çalışması yaparak havalimanının pistini hazır tuttuklarını ifade ettiler.
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