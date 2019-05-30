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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova’dan 'Pençe' Operasyonu'na askeri sevkiyat Video

Yüksekova’dan 'Pençe' Operasyonu'na askeri sevkiyat Video

askeri araçların görüntüsü

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Sınır Ötesi Kuvvet Komutanları Kara Harekatı 

-detaylar

( HAKKARİ ) Yüksekova’dan "Pençe" Operasyonu'na askeri sevkiyat HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri zırhlı araçlar konvoy şeklinde sınır ötesinde başlatılan operasyona destek olmak ilçeden sevk edilmeye devam ediyor. Askeri zırhlı araçlar "Pençe" operasyonuna destek vermek için ilçenin Cengiz Topel Caddesi'nin üzerinden konvoy şeklinde sınıra doğru ilerledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komutan ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı nedeniyle Yüksekova ilçesinden de askeri zırhlı araçlar sınıra sevk ediliyor. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri araçlar, "Pençe" operasyonu kapsamında sınıra doğru ilerledi.
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