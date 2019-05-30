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( HAKKARİ ) Yüksekova’dan "Pençe" Operasyonu'na askeri sevkiyat HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri zırhlı araçlar konvoy şeklinde sınır ötesinde başlatılan operasyona destek olmak ilçeden sevk edilmeye devam ediyor. Askeri zırhlı araçlar "Pençe" operasyonuna destek vermek için ilçenin Cengiz Topel Caddesi'nin üzerinden konvoy şeklinde sınıra doğru ilerledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komutan ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı nedeniyle Yüksekova ilçesinden de askeri zırhlı araçlar sınıra sevk ediliyor. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri araçlar, "Pençe" operasyonu kapsamında sınıra doğru ilerledi.

