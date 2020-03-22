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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’daki itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

Yüksekova’daki itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

Genel görüntü

Can Güvenliği İpekyolu Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri İtfaiyeciler 

-İftaiyelerden görüntü
-İtfaiyecilerden görüntü
-Siren seslerinden görüntü
-Röportajlar
-Akıştan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi. Korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık ekiplerine bir destek de İpekyolu’daki itfaiye ekiplerinden geldi. Siren çalıp alkış tutan itfaiye ekipleri, bu şekilde sağlık çalışanlarına destek oldu. İtfaiyeci Nihat Şatır, Çin’in Wuhan kentinde başlayan virüs salgınının ülkemizde de görülmeye başladığını belirterek, “İtfaiye ekibi olarak dışarıdayız, onlarda bizim için evde kalıp salgının engellenmesinde yardımcı olsunlar. Çünkü gerçekten günlerdir büyük gayretler içerinde mücadele yürüten sağlık çalışanlarımız için evde kalmak en iyisi, çünkü salgın yaymaya müsaittir. Ondan evde kalın, sağlıklı olun diyoruz. En önemlisi bizde bugün itfaiye çalışanları olarak sağlık çalışanların yanında olduğumuzu belirterek siren sesleri ve alkışlarla destekliyoruz. Hepsini tek tek tebrik ediyoruz” dedi.
İtfaiyeci Mazlum Yaşar da, vatandaşın mal ve can güvenliğini sağlamak için alanlarda olduklarını belirterek, “Hangi koşullarda olursa olsun ne gerekiyorsa gereksin sizin güvenliğiniz için biz 7/24 saat varız. Sizlerde bizim ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın. Bununla beraber günlerdir canla başla mücadele yürüten Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarını tebrik eder, tüm itfaiye ekipleri olarak onları yürekten kutluyoruz” diye konuştu.

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