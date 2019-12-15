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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da yoğun sis Haberi

Yüksekova’da yoğun sis Haberi

Genel görüntü

Yağan Kar Yağışı 

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( HAKKARİ ) - Yüksekova’da yoğun sis- İlçede görüş mesafesi 10 metreye düştü HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Diğer yanda ise, günlerdir aralıklı yağan kar yağışının ardında ilçede soğuk hava etkili oluyor. (MT-MSA-Y)
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