Yüksekova’da yoğun sis Haberi

-Sisten görüntü

-Evler ve cami minaresinden görüntü

-İpekyolu Caddesi



( HAKKARİ ) - Yüksekova’da yoğun sis HAKKARİ



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. (MT-MSA-Y)



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