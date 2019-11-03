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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da yoğun sis Haberi

Yüksekova’da yoğun sis Haberi

Genel görüntü

İpekyolu Cami Minaresi 

-Sisten görüntü
-Evler ve cami minaresinden görüntü
-İpekyolu Caddesi

( HAKKARİ ) - Yüksekova’da yoğun sis HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. (MT-MSA-Y)
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