Yüksekova’da yoğun kar yağışı devam ediyor

-Yoldaki araçlar

-Öğrenciler

-Röportaj

-İş yerinin önünü temizleyen

-Trafik ışıklarında bekleyen araçlar

-Aracını temizleyen vatandaş

-İş yerinin önünü temizleyen vatandaş

-Vatandaşla röportaj



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolu ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması için hazır bekletilirken, yapılması planlanan İstanbul-Yüksekova ve Ankara-Yüksekova uçak seferleri de karşılıklı iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. (MT-MSA-Y)

