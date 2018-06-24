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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da yatalak ve engelliler seyyar sandıkta oy kullandı Haberi

Yüksekova’da yatalak ve engelliler seyyar sandıkta oy kullandı Haberi

Sandık görevlerinde görüntüleri

Trafik Kazası Bedensel Engelli Engelli Vatandaş Kullar Basın Mensupları 

-Engelli vatandaşın oy kullanması
-Sedat korkmaz'la röportaj
-Zahide Kına'nın oy kullanması
-Güvenlik önlemleri

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yatağa bağımlı hasta ve engelli vatandaşlar bu seçimde ilk kez hayata geçirilen uygulama ile seyyar sandıkta oylarını kullandı. İlçedeki vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.
Bazı bölgelerdeki yoğunluk dikkat çekerken, yatağa bağımlı hasta ve engelli vatandaşlar için ilk kez bu seçimde seyyar sandık uygulaması hayata geçirildi. Eski Kışla Mahallesinde yaşayan bedensel engelli Sedat Korkmaz (55) ve Yeşildere Mahallesi’nde oturan Zahide Kına (71) da bu kapsamda yetkililerce evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı. Oy işleminden sonra basın mensuplarına konuşan Korkmaz, bu yıl hayata geçirilen uygulama ile evinde oy kullandığını söyledi.

25 yıl önce trafik kazası geçirdiğini anlatan Kokmaz, “25 seneden beridir bütün seçimlerde de oyumu kullanmışım. Şimdiye kadar kendimiz gidiyorduk. Her seçimde oy atmaya gittim, bu demokratik hakkımı kullandım. Bugün de evde oyumu kullandım. İnşallah hayırlara vesile olur. Önceden giderken çok zorlanıyorduk. Çünkü gittiğimiz okullarda iki üç kat yukarı çıkmak zorunda kalıyorduk. Bu da oldukça bizi zorluyordu. Şimdi çok güzel oldu. Evdeyiz, en azından rahat kullanabildik. Hiçbir sıkıntı yok. Umutluyuz. İnşallah her şey güzel olur” dedi.

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