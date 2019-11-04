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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metamfetamin ele geçirildi Haberi

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu: 2 kilo metamfetamin ele geçirildi Haberi

Operasyon

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Uyuşturucunun bulunması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 166 gram olan metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde durdurulan iki farklı araç üzerinde yapılan aramada, süt kutusu ve araç stepnesi içerisinde toplam daralı ağırlığı 2 kilo 166 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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