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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova'da TYP kuraları çekildi - HAKKARİ

Yüksekova'da TYP kuraları çekildi - HAKKARİ

- - Gençlik Merkezindeki kura çekiminden görüntülerYüksekova'da TYP kuraları çekildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edilecek 300 kişi kurayla belirlendi.İŞKUR aracılığıyla istihdam edilecekler için Gençlik Merkezi Spor Salonunda kura çekimi yapıldı.Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle isimleri açıklanan 300 kişi Yüksekova Belediyesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve ilçe müftülüğünde istihdam edilecek.Şartları yerine getirenlerin ilerleyen günlerde işe başlayacağı, şartları yerine getirmeyenlerin yerine de yedek listeden isimlerin istihdam edileceği belirtildi.

Çekim Kura Çekimi 

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