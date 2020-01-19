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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova'da tek katlı evler kara gömüldü

Yüksekova'da tek katlı evler kara gömüldü

Genel görüntü

Kar Kalınlığı Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı 

-Kara gömülen evlerden,arabalardan,ve mahalleden görüntü

( HAKKARİ ) -- Kara gömülen Yüksekova’da kar manzaraları HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği Yüksekova ilçesinde çok sayıda köy yolu yolun ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise evler kara gömüldü. İlçede günlerdir belli aralıklı yağan kar, etkisini arttırarak hayatı durma noktasına geldi. Birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise 50 santimetreyi geçti. Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken, birçok araç yolda kaldı. Kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömülürken, diğer yandan ise doyumsuz kar manzaralarını ortaya çıktı. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdare Karla mücadele ekipleri de kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (MT-ŞAK-Y)
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