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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

Yüksekova’da sivil aracın geçişi sırasında patlama: 2 yaralı

arşiv görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

İlk Müdahale Tahkikat Jandarma Güvenlik Önlemi 


- Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde seyir halinde sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sivil bir aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 sivil yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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