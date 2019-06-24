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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da sarıkız örümceği bulundu Haberi

Yüksekova’da sarıkız örümceği bulundu Haberi

Tavanda görüntüsü

Kamera Cep Telefonu 

-Dışarda görüntüsü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir şantiyede çalışan Yakup Türfent, kulübede otururken sarıkız örümceği buldu. Türkiye'de son günlerde görülen sarıkız örümceği, bu sefer Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ortaya çıktı. İlçede yaşayan Yakup Türfent, çalıştığı şantiye kulübesinde otururken tavanda sarıkız örümceğini fark etti. Cep telefonu kamerasıyla örümceği görüntüleyen Türfent, “Her zamanki gibi yine işime geldim. Çay yapacaktım. Birden gözüm tavana takıldı. Hemen karşımda tırmalayan sarıkız örümceğini gördüm. O anı kaçırmamak için cep telefonuma kaydettim. Hemen her gün farklı illerden gelen haberden sonra biz de tedbirimizi aldık. Bu tür böceklere karşı dikkatli olmak gerekir” dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen sarıkız örümceği, böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, yılanlar ve küçük kuşlarla besleniyor. Soktuğu zaman deriyi uyuşturduğu için bu örümceğin ısırığı bazen fark edilmiyor. Sarıkız örümceği, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor.
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