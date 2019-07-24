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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da şantiyeye saldırı

Yüksekova’da şantiyeye saldırı

araçlardan görüntü

Jandarma Silahlı Saldırı Yakıt Deposu Terör Örgütü Saldırı 

-olay yerinde görüntü

( HAKKARİ ) - Araçlar yakıldı, silahlı saldırıya uğrayan bekçi hastaneye kaldırıldı HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam terör örgütü PKK tarafından bir şantiyeye baskın düzenlenerek 3 kamyon ile şantiyenin yakıt deposu, araç malzemeleri ve idari bölüm yakıldı. Silahlı saldırıya uğrayan şantiye bekçisi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Beşbulak köyünde bulunan kum eleme tesisi şantiyesi, dün gece akşam saat 22.00 sıralarında terör örgütü PKK tarafından 3 kamyon, şantiyeye ait malzeme ve idari bölüm yakılarak kullanılmaz hale getirildi.
Şantiyeye yakın köylerde olayı gören vatandaşlar hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden köylüler, kendi imkanlarıyla yangını sündürmeye çalıştı. Haberin alınmasıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Şantiyede bekçilik yapan V.D. ise silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. V.D. Van’daki bir hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgeye giden jandarma ekipleri olayı aydınlatmak için inceleme başlattı.
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