Yüksekova ‘da Regaip Kandili kutlandı Video

-imamalardan görüntü

-dua okurken görüntü

-bayandan görüntü

-kaymakam Kendüzlerden konuşma

-Ak parti başkan adayı Teomadan konuşma



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari Yüksekova İlçesinde, 3 ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili düzenlenen mevlid program ile kutlandı. İlçenin Yeni mahallesinde bulunan Mustafa Zeydan Camisinde düzenlenen mevlid programına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova AK Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid programında, Regaip kandilinin önemine vurgu yapan Hakkari müftü yardımcısı Osman Doğan; Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemlidir bizde. Dedi Programda Hakkari İl Müftülüğü ile Yüksekova İlçe Müftülüğü’ne bağlı imamlar tarafından mevlid okunup, dualar edildi. Daha sonra cami çıkışında açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye başkan vekili Ramazan Kendüzler; Tüm İslam alemin kandilini kutlarım. Allah hayırlı kandiller nasip eylesin. İnşallah bu kandiller ilçemize hayırla getirir. Bugün Mustafa Zeydan Camiyinde yoğun bir katılımla kandilimizi kutladık. Şeklinde konuştu.

Kaymakam Kendüzlerin konuşmasından sonra Yüksekova Belediye Ak Parti Başkan Adayı Teoman Zeydan ise; "Regaip kandilimizin Yüksekova’mıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diyorum cenap Allah’tan. İnşallah hayırlara vesile olur. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlısı neyse onu nasip etsin. Bu hayırlı gecede dua ettik, dualarımızı ettik, yüce Rabbimize gönderdik" ifadelerini kullandı.

