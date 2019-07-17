Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ görüntülendi

Yüksekova’da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ görüntülendi

parçalı ay tutulmasında görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Ay Tutulması Gesi 


- Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova’dan da görüntülendi. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest ederken Yüksekova ilçesinde ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ tam görüldü.
İlçede yaşayan vatandaşlar geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını izlediler. Gece 03.18'de bitecek Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulmada, Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Türkiyeden Kanlı Ay Tutulması ManzaralarıTürkiyeden Kanlı Ay Tutulması Manzaraları
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı