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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yüksekova’da misket büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yüksekova’da misket büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Dolu Yağışı Güneşli Hava Güneşli Irak 

-Dolu taneleri

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe merkezinde öğle saatlerine kadar yüzünü gösteren güneşli havanın ardından akşam saatlerinde birden bastıran misket büyüklüğündeki dolu şaşırttı. Dolu yağışı sürücüleri olduğu kadar yayalara da zor anlar yaşattı. Etkili olan dolu yağışı, daha sonra yerini yağmura bıraktı.
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