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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da kepçenin zorlu çalışması

Yüksekova’da kepçenin zorlu çalışması

genel görüntü

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-kepçeden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar nedeniyle ilçenin köy ve mezra yollarının ulaşımıda zorladı. İlçe’ye bağlı 63 köy ve 117 mezra yolu yoğun kar yağışının nedeniyle kapanan yollar için yoğun bir çalışma başlatıldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, yüksek kesimlerde 6 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. 63 köy ve 117 mezranın yolu açılırken, Karla mücadele ekipleri bazı yerlerde oldukça zorlu dakikalar yaşadılar. Yüksek kesimlerde kepçenin çalışması esnasında kepçe adeta karın içinde kaybolacak şekle geliyordu. Tüm zorluklara rağmen Karla mücadele ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar.
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