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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kar temizlemeden genel görüntü

Karayolları Kar Temizleme Karla Mücadele Kar Yığınları Kar Yağışı 

-Kaymakam Kendüzler’in görüntüleri
-Vatandaşların iş yerinin önünü temizlemesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İlçede 2 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından belediye ve karayollarına bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksekova Belediyesi tarafından yoğun ticaret alanlarının biran önce temizlenmesi ve vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için başlatılan kar temizleme çalışmalarına karayollarına bağlı ekipler de destek verdi. Cengiz Topel Caddesi’nde başlatılan kar temizleme çalışmaları öncesinde Zabıta Müdürlüğü, Trafik birimi çalışanları tarafından araçların geçişleri kontrolü bir şekilde sağlanırken, toplanan kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçenin dışına taşındı. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler ile Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Burada çalışmalarla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Kaymakam Kendüzler, “2 gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte ilçemizde, yollar ve caddeler kapanmadan ekiplerimiz çalışmalarına başladı.
Belediyemizin özverili ve hummalı çalışmaları neticesinde yollarımız ve caddelerimiz açıldı. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarına devam ediyor” dedi.

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