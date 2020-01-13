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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

Yüksekova'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri

Mide Bulantısı Hastane Tahkikat Karbonmonoksit Baş Dönmesi 

-Detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin ninYüksekovailçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendi ileri sürülen 4 kardeş, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Güveç köyünde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle Hividar (19), Sozdar (19), Sedat (10) ve Medine Abo (8) isimli kardeşlerin baş dönmesi, mide bulantısı üzerine baba Bahattin Abo, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Çığ düşmesi nediniyle kapalı olan yol için de Yüksekova İl Özel İdaresi Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekiplerinehaberverildi.
Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yolun ulaşıma açılması üzerine köye ulaşan ekipler 4 kardeşi, evlerinden alarak tedavileri yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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