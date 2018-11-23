Yüksekova'da kar yağışı - HAKKARİ

- Yağan kar şehri beyaza bürüdü - Vatandaşın arabasının üzerindeki karı temizlemesi - Vatandaşın evinin önünde biriken karı temizlemesi - İpek yolu üzerinde seyreden araçlardan detayYüksekova'da kar yağışıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde dün gece yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.Kar nedeniyle sürücüler, trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.Vatandaşlar, yağış sonrası araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.Yetkililer, özellikle Yüksekova'dan Van ve Hakkari istikametine giden sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.