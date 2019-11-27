Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da kar yağışı etkisini arttırdı

Yüksekova’da kar yağışı etkisini arttırdı

genel görüntü

İpekyolu Kar Yağışı Irak 

-kar yağışından görüntü
-ipek yolundan görüntü
-araçlardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardı. Çocuklar karın keyfini doyasıya yaşarken esnaflar ise iş yerlerinin önünü fırçayla temizledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı