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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da kar yağışı

Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir yüzünü gösteren güneşli hava yerini akşam üstü kar yağışına bıraktı.

Akalan İpekyolu Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı 


Ülke genelinde devam eden pastırma sıcakları, Yüksekova ilçesinde bugün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer ise, sürücülerin daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Kar yağışına hazırlıksız yakalan vatandaş ise işlerinde ve evlerine giderken zor anlar yaşadılar. Öte yandan, Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri vatandaşların olumsuz bir durum yaşaması için hazır bekletiliyor. (MT-ŞAK-
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