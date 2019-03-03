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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da kar kalınlığı kepçenin yüksekliğini geçti

Yüksekova’da kar kalınlığı kepçenin yüksekliğini geçti

Genel görüntü

Kar Kalınlığı Köy Yolları Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-Kepçenin çalışması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıksız yağan yağışın ardında kar kalınlığı kepçenin yüksekliğini geçti. İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 6 metreyi geçti. İş makinelerinin yüksekliğini aşan kar kalınlığı, ekiplerin işlerini de oldukça zorlaştırdı. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ederken, yüksek kesimlerde 6 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zor anlar yaşıyorlar. Kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için mücadele eden ekipler, bazı bölgelerde çığ riskine karşı temkinli davranarak çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
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