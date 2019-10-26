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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı Haberi

Yüksekova’da inşaat çöktü: 1'i ağı 5 yaralı Haberi

çöken inşaat

-detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatın çökmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olan, öğleden sonra Yüksekova ilçesinde bağlı Dilaktaşı köyünde meydana geldi. İnşaat çalışmaları süren Celil Baran'a ait tek katlı evine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi. Olayda inşaatta çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MT-ŞAK-
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