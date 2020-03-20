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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da Hint balıkçıl kuşu bulundu

Yüksekova’da Hint balıkçıl kuşu bulundu

Hint balıkçıl kuşundan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Mobilya 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bitkin halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu koruma altına alındı. Yüksekova ilçesinde yaşayan mermer ve mobilya ustası olan Yavuz Günaydın adlı vatandaş, sabah saatlerinde çalışmak için gittiği inşaatta yorgun düşmüş bir Hint balıkçıl kuşuna rastladı. İlk kez gördüğü kuşu yakalayarak Doğa Milli Parklar Yüksekova Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Görevliler tarafından Yüksekova Belediyesinde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan’a getirilen kuşun muayenesi yapıldı. Yapılan muayenede, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşunun herhangi bir yerinde yara iznine rastlamadıklarını dile getiren Kaçan, “Aç ve yorgun olmasından bitkin olduğu için inşaat sığınmış. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlarımız tarafından hemen getirilerek yetkililere teslim edilmiş” dedi.
(MT-MSA-Y)
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