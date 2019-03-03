Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da hastalar sanatla topluma kazandırılıyor İzle

Yüksekova’da hastalar sanatla topluma kazandırılıyor İzle

Hastalardan görüntü

Bild Öğretmenler Öğretmen El Sanatları 

-Hastalar çalışırken
-Öğretmenlerle röportaj
-Hastalarla röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) ayakta tedavi gören ve takipleri yapılan hastalar, değişik alanlarda açılan kurslarla topluma kazandırılıyor. 120’ye yakın hastanın takip edildiği merkezde sunulan tıbbi tedavinin yanı sıra hastalar için Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle el sanatları, resim ve spor gibi kurslar da açılıyor. Merkezde tedavi gören hastalar, kurs öğretmenlerinin eşliğinde yaptıkları el sanatlarıyla görenleri adeta büyülüyor. Hasta tedavisinde önemli bir yöntem olarak kullanılan kursların bundan sonra da devam edeceği belirtildi. “Tek amacımız onları topluma kazandırmak” El sanatları hocası Hayat Mert; kursa kadın, erkek, yaşlı, genç her türlü psikiyatri hastalar geldiğini ifade ederek, “Bunlar çoğunlukla ağır ruhsal hastalardan oluşuyor. Bunları topluma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımız yaşlısıyla, genciyle burada. Onları topluma kazandırmak için ve kendilerini daha sosyal hale getirmek, bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Tabi ki hastalar buraya ilk geldikleri halleriyle şu anki halleri arasında çok fark var. Tek amacımız hastaları topluma kazandırmak, onlara yararlı bir şeyler vermek, özgüven kazandırmak” dedi.
“Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu” Görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın ise, kurslarda özellikle ikinci planda görülen insanlarla çalışıp, bunları topluma kazandırmak ve neler yapabildiklerini göstermek istediklerini söyledi.

Bartın, “Bu arkadaşların ruh hallerinin daha iyi olması için biz burada çalışmalar yapmaktayız. Sanat dediğimiz olgu, ne kadar insana ulaşır ve hitap ederse o kadar çok değer kazanır. Biz buraya gelen hastalarımıza bire bir ders verdiğimizde, onları sanatla bütünleştirdiğimizde, gönüllerine dokunduğumuzda, onlar da ruhen rahatlayabiliyorlar. Onların iyi olduklarını gördüğümüzde biz daha çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. Hastalardan Rıfat Kom da, resim çizdiğini belirterek, “Bu tabloyu yaptığımda ortaya çıkan manzara beni mutlu etti. Sanatla uğraşmaya, çizim yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı