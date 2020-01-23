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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova’da görüş mesafesi 5 metreye düştü İzle

Yüksekova’da görüş mesafesi 5 metreye düştü İzle

Yoğun sisin içinde kalan evler

İpekyolu Kar Yağışı 

-İpekyolundan görüntü
-Sürücülerden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.İlçede haftalardır devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan sonra görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçlar farların açarak yola devam ediyor.Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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