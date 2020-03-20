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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı

Yüksekova'da 'evde kalın' çağrısı

Anons yapılması

( HAKKARİ ) HAKKARİ


- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs salgınına karşı camilerden anons yapılarak, vatandaşların gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenildi. Çin’de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı Yüksekova ilçesinde de tedbirler alınıyor. Kaymakamlık talimatıyla camilerden Türkçe ve Kürtçe anonslar yapılarak, vatandaşlardan gerekli olmadığı sürece evden çıkmamaları istenilerek, temizliğe önem verilmesi istenildi.
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